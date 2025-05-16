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Молодую пару наркозакладчиков задержали в Мозыре

16 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Молодую пару наркозакладчиков задержали в Мозыре, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Сотрудники наркоконтроля Мозырского РОВД вышли на двоих курьеров интернет-магазина. Как выяснилось, преступной подработкой занимались 25-летний мозырянин и его 22-летняя девушка.

«При выполнении очередного задания в лесном массиве Мозыря они оборудовали порядка 22 тайников, после чего были задержаны сотрудниками милиции», — рассказали в УВД.

Всего оперативники обнаружили и изъяли около 100 г особо опасного психотропного вещества альфа-PVP. Психотроп найден при личном обыске, по месту жительства и в закладках.

Возбуждено уголовное дело за сбыт наркотиков в составе организованной группы. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.