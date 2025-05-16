В Приморье будут судить экс-руководителей группы компаний «БОР»

Арбитражный суд Приморского края в сентябре 2023 года удовлетворил иск Генпрокуратуры к московской компании «Фининвест», признав незаконной приватизацию Дальнегорского ГОКа — единственного в РФ производителя борной кислоты. В ноябре того же года суд арестовал исполнительного директора Дальнегорского ГОКа Дмитрия Рачкова и коммерческого директора ГХК «Бор» Владимира Кантура по обвинению в выводе и присвоении через офшоры 240 миллионов рублей. Они обвиняются в том, что с октября 2017 по июнь 2021 года, реализуя преступную схему по дроблению бизнеса с целью создания «центров прибыли и убытков», заключили формальные договоры между Дальнегорским ГОКом и аффилированными юрлицами, что позволило вывести и присвоить деньги. По версии следствия, эти действия причинили серьезный ущерб финансовому положению ГОКа и образовали задолженность по налоговым и страховым взносам. В ноябре 2023 года Дальнегорский районный суд по требованию ГП обратил в доход РФ в счет возмещения вреда 100% доли в уставных капиталах ООО «ГХК Бор», ООО «ФинИнвест», ООО НПП «Силика».