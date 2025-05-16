В Приморье будут судить экс-руководителей группы компаний «БОР»

Арбитражный суд Приморского края в сентябре 2023 года удовлетворил иск Генпрокуратуры к московской компании «Фининвест», признав незаконной приватизацию Дальнегорского ГОКа — единственного в РФ производителя борной кислоты. В ноябре того же года суд арестовал исполнительного директора Дальнегорского ГОКа Дмитрия Рачкова и коммерческого директора ГХК «Бор» Владимира Кантура по обвинению в выводе и присвоении через офшоры 240 миллионов рублей. Они обвиняются в том, что с октября 2017 по июнь 2021 года, реализуя преступную схему по дроблению бизнеса с целью создания «центров прибыли и убытков», заключили формальные договоры между Дальнегорским ГОКом и аффилированными юрлицами, что позволило вывести и присвоить деньги. По версии следствия, эти действия причинили серьезный ущерб финансовому положению ГОКа и образовали задолженность по налоговым и страховым взносам. В ноябре 2023 года Дальнегорский районный суд по требованию ГП обратил в доход РФ в счет возмещения вреда 100% доли в уставных капиталах ООО «ГХК Бор», ООО «ФинИнвест», ООО НПП «Силика».
«Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух бывших руководителей ООО “Дальнегорский ГОК” и финансового директора одной из аффилированных компаний. Они обвиняются в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — сообщает надзорное ведомство.
Ведомство отмечает, что с 2011 по 2022 год фигуранты, действуя организованной группой, реализовали преступную схему по дроблению бизнеса и выведению средств через офшоры.
«Через зарубежные счета было выведено 240 миллиона рублей. Кроме того, обвиняемые похитили более 1,1 миллиарда рублей бюджетных средств, выделенных на оплату электроэнергии для компании и полученные в виде субсидий из краевого бюджета», — говорится в сообщении.
Также прокуратура сообщает, что выявила незаконные решения следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, которые неоднократно принимались «при попустительстве бывшего начальника следственного управления УМВД России по Приморскому краю». На имущество, машины и деньги обвиняемых на общую сумму более 380 миллионов рублей наложен арест.
Дальнегорское боросиликатное месторождение разрабатывается с 1960-х годов. После приватизации производство вела ГХК «Бор». Продукция ГОК используется в химической и атомной промышленности, а также в военно-промышленном комплексе. На боросиликатном месторождении в Дальнегорском городском округе Приморья сосредоточенно около 3% мировых запасов бора, говорится на сайте городского округа.