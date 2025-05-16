Что известно о взрыве на заводе в Башкирии

Также при взрыве пострадали три человека. Их всех доставили в больницу. Сейчас, по словам министра здравоохранения РБ Айрата Рахматуллина, один из пострадавших находится в реанимации в Салавате в крайне тяжелом состоянии, еще двоих доставили в соседний город Стерлитамак — одного в ожоговый центр, другого в ренимацию ГКБ № 1. Их состояние оценивается как тяжелое.