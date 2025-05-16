Что известно о взрыве на заводе в Башкирии

На место было направлено 49 человек и 20 единиц техники. По приезду огнеборцы занялись тушением отдельных очагов возгорания и поиском одного из пропавших сотрудников. Есть версия, что он находится под завалами здания.
Также при взрыве пострадали три человека. Их всех доставили в больницу. Сейчас, по словам министра здравоохранения РБ Айрата Рахматуллина, один из пострадавших находится в реанимации в Салавате в крайне тяжелом состоянии, еще двоих доставили в соседний город Стерлитамак — одного в ожоговый центр, другого в ренимацию ГКБ № 1. Их состояние оценивается как тяжелое.
На данный момент открытое горение на заводе ликвидировано. Продолжаются поиски пропавшего сотрудника, разбор завалов.
На месте работают все экстренные службы. Прокуратура республики оценивает соблюдение требований об охране труда и промышленной безопасности. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
По предварительной версии, ЧП произошло из-за разгерметизации печи в связи с нарушением технологического процесса.
Как уточнили в СК, завод занимался утилизацией пластмассовых изделий и переработкой парафина. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.