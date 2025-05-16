В Башкирии потушили пожар на предприятии в Салавате

В пресс-службе СУ СКР по РБ проинформировали, что по факту пожара на предприятии, в результате которого пострадали люди, возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз с целью установления причины возгорания, тяжести причиненного вреда здоровью пострадавших и размера причиненного ущерба предприятию. В ходе расследования действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на опасном производственном объекте, будет дана правовая оценка.