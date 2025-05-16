В Башкирии потушили пожар на предприятии в Салавате

Ранее в МЧС Башкирии назвали предварительную причину ЧП: в производственном здании в результате нарушения технологического процесса произошла разгерметизация печного оборудования с последующим разрушением здания и горением.
В пресс-службе СУ СКР по РБ проинформировали, что по факту пожара на предприятии, в результате которого пострадали люди, возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз с целью установления причины возгорания, тяжести причиненного вреда здоровью пострадавших и размера причиненного ущерба предприятию. В ходе расследования действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на опасном производственном объекте, будет дана правовая оценка.
Между тем министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин держит на контроле состояние пострадавших на предприятии «Свеча».