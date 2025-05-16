Семья с тремя детьми из Мурманска застряла на скальном склоне под Ялтой

Туристы из Мурманска — женщина с тремя детьми — заблудились в лесу, сбившись с туристической тропы и оказавшись на труднодоступном участке.
«Сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда обнаружили туристов выше водопада Оксек на крутом скально-осыпном склоне. Спасатели эвакуировали их в безопасное место. В медпомощи они не нуждались», — говорится в сообщении.
Отправляясь в горы и лес, необходимо тщательно изучить маршрут, не стоит сокращать путь в ущерб безопасности, а также переоценивать свои физические возможности, предупредили в МЧС Республики Крым.
Ранее в Крыму спасатели нашли 10-летнего мальчика, пропавшего в Симферопольском районе. Он вышел погулять и заблудился. Ребенка искали несколько часов: сначала родители с неравнодушными жителями села, позже к поиску подключились спасатели.