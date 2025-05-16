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Семья с тремя детьми из Мурманска застряла на скальном склоне под Ялтой

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости Крым. Троих детей и сопровождавшую их женщину эвакуировали с крутого скально-осыпного склона в урочище Уч-Кош под Ялтой. Об этом сообщали в пресс-службе МЧС Крыма.

Источник: РИА "Новости"

Туристы из Мурманска — женщина с тремя детьми — заблудились в лесу, сбившись с туристической тропы и оказавшись на труднодоступном участке.

«Сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда обнаружили туристов выше водопада Оксек на крутом скально-осыпном склоне. Спасатели эвакуировали их в безопасное место. В медпомощи они не нуждались», — говорится в сообщении.

Отправляясь в горы и лес, необходимо тщательно изучить маршрут, не стоит сокращать путь в ущерб безопасности, а также переоценивать свои физические возможности, предупредили в МЧС Республики Крым.

Ранее в Крыму спасатели нашли 10-летнего мальчика, пропавшего в Симферопольском районе. Он вышел погулять и заблудился. Ребенка искали несколько часов: сначала родители с неравнодушными жителями села, позже к поиску подключились спасатели.