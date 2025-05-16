Семья с тремя детьми из Мурманска застряла на скальном склоне под Ялтой

Ранее в Крыму спасатели нашли 10-летнего мальчика, пропавшего в Симферопольском районе. Он вышел погулять и заблудился. Ребенка искали несколько часов: сначала родители с неравнодушными жителями села, позже к поиску подключились спасатели.