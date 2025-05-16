Мужчину будут судить за обстрел подростков из пневматики в Солнцево

«Установлено, что 8 марта 2025 года мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения между жилыми домами в Боровском проезде. Действуя из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок, он беспричинно произвел не менее двух выстрелов из пневматического пистолета в сторону двоих несовершеннолетних, выгуливавших собаку. Подростки 2009 и 2010 годов рождения смогли скрыться от мужчины в ближайшем подъезде, телесные повреждения им причинены не были», — сказали в ведомстве.