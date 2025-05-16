Выпил и доехал до заправки: в Самарской области поймали пьяного автолюбителя

Нетрезвого 50-летнего водителя «семерки» заметили в Сызрани. Он предстанет перед судом, а на легковушку наложили арест, объяснили в региональном главке.
Полицейские остановили владельца отечественного авто на улице Губкина для проверки документов. Их при себе не оказалось. Также от мужчины исходил запах спиртного, были проблемы с речью. Его отстранили от управления и повезли в отдел.
Далее правоохранители узнали: в ноябре прошлого года тот отказался от медосвидетельствования. За это на полтора года лишили прав и оштрафовали на 30 тыс. рублей. Срок наказания не истек, поэтому завели уголовное дело.
Причем автолюбитель объяснил, что выпил коктейль и хотел незаметно добраться на машине до заправки. А в Тольятти поймали водителя микроавтобуса Fiat, который разъезжал по «встречке».
Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!