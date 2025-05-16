СК возбудил дело после ЧП на заводе в Салавате

Ранее ГУМЧС РФ по республике сообщало, что поступила информация о взрыве на территории бывшего ОАО «Оптика механического завода» на предприятии «Свеча» (город Салават), предварительно, под завалами мог оказаться один человек. Трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.
«Следственным отделом по городу Салавату СУСК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 217 УК РФ) по факту пожара на предприятии, занимающемся утилизацией пластмассовых изделий во вторичное сырьё и переработкой парафина, в результате которого пострадали люди», — говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз с целью установления причины возгорания, тяжести причиненного вреда здоровью пострадавшим и размера причиненного ущерба предприятию.
«В ходе расследования действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на опасном производственном объекте, будет дана правовая оценка», — подчеркивает СУСК.