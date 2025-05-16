СК возбудил дело после ЧП на заводе в Салавате

Ранее ГУМЧС РФ по республике сообщало, что поступила информация о взрыве на территории бывшего ОАО «Оптика механического завода» на предприятии «Свеча» (город Салават), предварительно, под завалами мог оказаться один человек. Трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.