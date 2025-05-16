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На Дону подросток на железной дороге получил удар электротока

Ростовская область, 16 мая 2025. DON24.RU. В Ростовской области 15-летний мальчик на железной дороге получил удар электротоком. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

«В дежурную часть линейного отдела на станции Шахтной поступило сообщение о том, что на 1169 км станции Зеленчук электротоком контактной сети травмирован несовершеннолетний», — сообщает источник.

На место происшествия оперативно прибыла группа транспортной полиции.

По предварительной версии, трагедия произошла из-за нарушения правил безопасности на железной дороге. Мальчик залез на пустой вагон поезда и получил удар током от контактной сети.

Пострадавшим оказался 15-летний житель Новочеркасска. Сейчас подросток в больнице. Полиция устанавливает все детали случившегося.