На Дону подросток на железной дороге получил удар электротока

«В дежурную часть линейного отдела на станции Шахтной поступило сообщение о том, что на 1169 км станции Зеленчук электротоком контактной сети травмирован несовершеннолетний», — сообщает источник.
На место происшествия оперативно прибыла группа транспортной полиции.
По предварительной версии, трагедия произошла из-за нарушения правил безопасности на железной дороге. Мальчик залез на пустой вагон поезда и получил удар током от контактной сети.
Пострадавшим оказался 15-летний житель Новочеркасска. Сейчас подросток в больнице. Полиция устанавливает все детали случившегося.