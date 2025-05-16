Появились видео с места взрыва на заводе в башкирском Салавате

МЧС Башкирии опубликовало видео с места пожара на заводе по производству парафина «Свеча» городе Салавате. На записи видна работа МЧС, а также разбросанные по всей территории предприятия обломки взорвавшегося цеха — он практически полностью уничтожен.
Еще одно видео появилось от очевидца — он заснял последствия ЧП в первые минуты.
— Взрывной волной все стекла выбило, — говорит автор ролика.
Другие свидетели утверждают, что взрыв был настолько сильным, что его слышали в селе Зирган, которое находится в 18 километрах от Салавата. Местные жители, которые находились далеко завода, также засняли огромной столб поднявшегося дыма.
Напомним, взрыв на заводе в Салавате прогремел в половине десятого утра. Предварительной причиной ЧП стало нарушение технических процессов. На данный момент известно о троих пострадавших: один находится в реанимации в Салавате, двое других — в больнице Стерлитамака. Их состояние оценивается как тяжелое. Открытое горение на заводе на данный момент ликвидировано.
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