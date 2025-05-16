Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились видео с места взрыва на заводе в башкирском Салавате

Кадры опубликовали местные жители и МЧС.

Источник: Комсомольская правда

МЧС Башкирии опубликовало видео с места пожара на заводе по производству парафина «Свеча» городе Салавате. На записи видна работа МЧС, а также разбросанные по всей территории предприятия обломки взорвавшегося цеха — он практически полностью уничтожен.

Еще одно видео появилось от очевидца — он заснял последствия ЧП в первые минуты.

— Взрывной волной все стекла выбило, — говорит автор ролика.

Другие свидетели утверждают, что взрыв был настолько сильным, что его слышали в селе Зирган, которое находится в 18 километрах от Салавата. Местные жители, которые находились далеко завода, также засняли огромной столб поднявшегося дыма.

Напомним, взрыв на заводе в Салавате прогремел в половине десятого утра. Предварительной причиной ЧП стало нарушение технических процессов. На данный момент известно о троих пострадавших: один находится в реанимации в Салавате, двое других — в больнице Стерлитамака. Их состояние оценивается как тяжелое. Открытое горение на заводе на данный момент ликвидировано.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.