Появились видео с места взрыва на заводе в башкирском Салавате

Напомним, взрыв на заводе в Салавате прогремел в половине десятого утра. Предварительной причиной ЧП стало нарушение технических процессов. На данный момент известно о троих пострадавших: один находится в реанимации в Салавате, двое других — в больнице Стерлитамака. Их состояние оценивается как тяжелое. Открытое горение на заводе на данный момент ликвидировано.