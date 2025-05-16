После взрыва на предприятии Салавата СК завел уголовно дело

Следком Башкирии завел дело по статье «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По информации следователей, предприятие «Свеча» занимается утилизацией пластмассовых изделий во вторичное сырьё и переработкой парафина. Сегодня, 16 мая, как полагает дознаватель МЧС, на предприятии произошла разгерметизация печного оборудования, из-за чего произошел взрыв и последующий пожар.
В результате ЧП пострадали трое мужчин, все они находятся в тяжелом состоянии в больнице. Предположительно, под завалами может находиться еще один рабочий.
Сейчас пожарным удалось ликвидировать открытое горение и приступить к разбору разрешенного здания.
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