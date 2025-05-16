В Лесосибирске экс-жену погибшего бойца СВО осудили за незаконное получение выплаты в 3,5 млн рублей

«Для этого она предоставила в военный комиссариат ложные сведения о наличии зарегистрированного между ними брака, на основании чего получила почти 3,5 млн рублей. Вскрылось преступление банально — в архивах сохранилось ее заявление на выплату алиментов, и о разводе узнали в военкомате», — рассказали в прокуратуре.