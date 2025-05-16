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В Лесосибирске экс-жену погибшего бойца СВО осудили за незаконное получение выплаты в 3,5 млн рублей

В Лесосибирске Красноярского края суд признал женщину виновной в мошенничестве при получении социальных выплат в связи со смертью военнослужащего и назначил ей наказание в виде 4,5 лет условного лишения свободы.

Источник: Freepik

Установлено, что в 2014 году 34-летняя жительница поселка Стрелка развелась со своим супругом. Позже по частичной мобилизации его отправили в зону СВО стрелком-оператором десантно-штурмового взвода.

В июле 2023 года мужчина погиб. Тогда его экс-супруга решила незаконно получить социальные выплаты в связи со смертью военнослужащего.

«Для этого она предоставила в военный комиссариат ложные сведения о наличии зарегистрированного между ними брака, на основании чего получила почти 3,5 млн рублей. Вскрылось преступление банально — в архивах сохранилось ее заявление на выплату алиментов, и о разводе узнали в военкомате», — рассказали в прокуратуре.

Женщина не признала злой умысел и пояснила следующее:

«До самой его смерти мы общались, и он называл меня женой. Я решила, что если государственные учреждения сообщают мне как супруге о выплатах, рассчитанных на близких родственников членов семей погибших на СВО, то наш брак является действительным».

Тем не менее, она раскаялась и возместила причиненный ущерб.