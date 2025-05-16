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Полицейские, проигнорировавшие убийство аспиранта УрФУ, избежали реального срока

Вступил в силу приговор бывшим сотрудникам ДПС, допустившим убийство аспиранта из Африки.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге вступил в силу приговор бывшим сотрудникам ДПС, допустившим убийство аспиранта УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили. Как сообщили в Свердловском областном суде, Геннадий Изергин и Иван Олейников были признаны виновными в халатности.

Бывшие полицейские приговорены к 3 годам и 5 месяцам принудительных работ с удержанием в доход государства 10% от заработка, с последующим лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 2 года.

Изергин и Олейников видели, как летом 2023 года Даниил Фомин зарезал африканца, но проигнорировали драку.

— Инспекторы стали свидетелями драки, однако проигнорировали неоднократные попытки горожан привлечь их внимание, не пресекли преступление, не предприняли меры для поиска и задержания скрывшегося с места преступления Фомина, — отметили в инстанции.

Напомним, что Даниил Фомин был приговорен к 8 годам заключения.