В Ашинском водитель мопеда погиб в ДТП

Как стало известно, около дома № 71 на улице Мира столкнулись автомобиль «CHANGAN» и мопед. 71-летний водитель иномарки на перекрестке без светофора поворачивал налево. По предварительной версии, автомобилист мог не заметить мопед, который ехал во втсречном ему направлении.