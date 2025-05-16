В Ашинском водитель мопеда погиб в ДТП

Как стало известно, около дома № 71 на улице Мира столкнулись автомобиль «CHANGAN» и мопед. 71-летний водитель иномарки на перекрестке без светофора поворачивал налево. По предварительной версии, автомобилист мог не заметить мопед, который ехал во втсречном ему направлении.
В результате 43-летний водитель мототранспорта скончался на месте ДТП. В областном ведомстве уточнили, что погибший ехал в мотошлеме.
Обстоятельства аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции. На месте также работает следственно-оперативная группа.