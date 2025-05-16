Автоблогера Гаджиева будут судить в Подмосковье за ДТП с двумя пострадавшими

«Предварительным расследованием установлено, что в ночь на 16 ноября 2024 года на территории парковки на 4 км автодороги “Новый вход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М1 “Беларусь” обвиняемый, управляя автомобилем марки BMW без государственного регистрационного знака, из хулиганских побуждений на большой скорости совершал маневры управляемого заноса, при этом осознавая, что на парковке скопилось большое количество людей. В результате водитель не справился с управлением, совершил наезд на стоящих граждан, а после скрылся с места происшествия”, — сказали в ведомстве.
В ДТП пострадали два человека. Они получили тяжелые травмы. Водителя задержали и арестовали. Он обвиняется по ст. 267.1 УК РФ («Совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств») и п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения»). Уголовное дело направлено в Одинцовский городской суд для рассмотрения по существу.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что в ночное время в Одинцово автоблогер Гаджи Гаджиев за рулем BMW не справился с управлением и совершил наезд на стоящих на обочине граждан. В результате ДТП пострадали два человека, с травмами различной степени тяжести они госпитализированы.