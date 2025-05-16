Автоблогера Гаджиева будут судить в Подмосковье за ДТП с двумя пострадавшими

«Предварительным расследованием установлено, что в ночь на 16 ноября 2024 года на территории парковки на 4 км автодороги “Новый вход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М1 “Беларусь” обвиняемый, управляя автомобилем марки BMW без государственного регистрационного знака, из хулиганских побуждений на большой скорости совершал маневры управляемого заноса, при этом осознавая, что на парковке скопилось большое количество людей. В результате водитель не справился с управлением, совершил наезд на стоящих граждан, а после скрылся с места происшествия”, — сказали в ведомстве.