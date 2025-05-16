В Омской области по гарантии отремонтируют треснувший мост

Виадук в городе Исилькуль Омской области, на котором после недавнего капитального ремонта образовалась трещина, отремонтируют. Сообщение о ЧП с мостом опубликовали сами жители.
«Все треснуло. Плитка снизу уже поползла», — рассказал местный житель на видео, опубликованном в паблике «ЧП Омск».
В Министерстве транспорта Омской области сообщили, что мост приведут в порядок по гарантии. Подрядчик, компания «СибРос», должен устранить дефект до июня текущего года.
Ремонт путепровода проводился в 2023—2024 годах. Стоимость работ, выполненных компанией «СибРос», составила 230 миллионов рублей. Теперь, в рамках гарантийных обязательств, подрядчик проведет необходимые работы по устранению трещины бесплатно.
Ранее мы писали, что более полусотни мостов в Омской области закроют для большегрузов с 26 мая 2025 года.