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В Омской области по гарантии отремонтируют треснувший мост

Мост в Исилькульском районе буквально расползается по швам.

Источник: Комсомольская правда

Виадук в городе Исилькуль Омской области, на котором после недавнего капитального ремонта образовалась трещина, отремонтируют. Сообщение о ЧП с мостом опубликовали сами жители.

«Все треснуло. Плитка снизу уже поползла», — рассказал местный житель на видео, опубликованном в паблике «ЧП Омск».

В Министерстве транспорта Омской области сообщили, что мост приведут в порядок по гарантии. Подрядчик, компания «СибРос», должен устранить дефект до июня текущего года.

Ремонт путепровода проводился в 2023—2024 годах. Стоимость работ, выполненных компанией «СибРос», составила 230 миллионов рублей. Теперь, в рамках гарантийных обязательств, подрядчик проведет необходимые работы по устранению трещины бесплатно.

Ранее мы писали, что более полусотни мостов в Омской области закроют для большегрузов с 26 мая 2025 года.