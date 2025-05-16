Двоих новосибирцев будут судить за гибель рабочих на предприятии

В Новосибирске перед судом предстанут мастер дробильно-сортировочного цеха и индивидуальный предприниматель за нарушение правил безопасности, приведшее к смерти двух рабочих. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
— В августе 2023 года они допустили к работе двух сотрудников, включая несовершеннолетнего, без должного контроля, — добавили в пресс-службе.
После очистки конвейера мастер распорядился запустить его в автоматическом режиме без защитного ограждения, что привело к трагедии: один рабочий был затянут под оборудование, второй попытался помочь и также погиб.
Уголовное дело направлено в Искитимский районный суд.