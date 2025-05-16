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Двоих новосибирцев будут судить за гибель рабочих на предприятии

На предприятии были нарушены правила безопасности.

Источник: СУ СК России по Новосибирской области

В Новосибирске перед судом предстанут мастер дробильно-сортировочного цеха и индивидуальный предприниматель за нарушение правил безопасности, приведшее к смерти двух рабочих. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

— В августе 2023 года они допустили к работе двух сотрудников, включая несовершеннолетнего, без должного контроля, — добавили в пресс-службе.

После очистки конвейера мастер распорядился запустить его в автоматическом режиме без защитного ограждения, что привело к трагедии: один рабочий был затянут под оборудование, второй попытался помочь и также погиб.

Уголовное дело направлено в Искитимский районный суд.