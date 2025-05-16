Задержаны подозреваемые в аферах с Пушкинскими картами на сумму более 30 млн руб

В Рязани фигурантом дела стал бывший завотдела одного из музеев города, ему вменяется хищение средств на сумму более 10 млн руб. за период с апреля 2023-го по май 2024 года. В Новосибирске обвиняются трое местных жителей: они предлагали услуги по проведению экскурсий, которые после получения денежных средств не оказывали. Стоимость каждого билета составляла около 4 тыс. руб. По версии следствия, за время противоправной деятельности с мая по июль 2022 года они выманили у населения 22,5 млн руб.