Афера с «Пушкинскими картами» на сумму свыше 30 млн рублей раскрыта в нескольких регионах России

Один из фигурантов, который работал заведующим отделом музея в Рязанской области, через посредников оформлял фиктивные билеты, обеспечивал их гашение и выводил средства через зарегистрированных ИП родственников и знакомых. С апреля 2023 по май 2024 года он похитил более 10 млн рублей.