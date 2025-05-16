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Афера с «Пушкинскими картами» на сумму свыше 30 млн рублей раскрыта в нескольких регионах России

В Рязани и Новосибирске сотрудники МВД и ФСБ раскрыли организованную группу, обвиняемую в хищении средств по программе «Пушкинская карта». Злоумышленники регистрировали фиктивные мероприятия на платформе «PRO.Культура.РФ», продавали несуществующие билеты и выводили деньги. Общая сумма ущерба превышает 30 млн рублей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники ГУЭБиПК МВД России при участии региональных управлений ФСБ выявили масштабное мошенничество с бюджетными средствами, выделяемыми в рамках программы «Пушкинская карта». Общая сумма похищенного превышает 30 миллионов рублей.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, преступные схемы были организованы в Рязани и Новосибирске. Злоумышленники регистрировались на платформе «PRO.Культура.РФ», анонсировали культурные мероприятия, которые фактически не проводились, и продавали билеты. Оплата производилась с использованием «Пушкинских карт», а деньги оставались у организаторов.

Один из фигурантов, который работал заведующим отделом музея в Рязанской области, через посредников оформлял фиктивные билеты, обеспечивал их гашение и выводил средства через зарегистрированных ИП родственников и знакомых. С апреля 2023 по май 2024 года он похитил более 10 млн рублей.

В Новосибирске трое граждан в 2022 году организовали продажу несуществующих экскурсий. По версии следствия, они получили свыше 22,5 млн рублей, которые потратили на личные нужды.

В ходе обысков изъяты деньги, банковские карты, техника и предметы, имеющие значение для расследования. Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. В отношении них избрана подписка о невыезде.