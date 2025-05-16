Афера с «Пушкинскими картами» на сумму свыше 30 млн рублей раскрыта в нескольких регионах России

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, преступные схемы были организованы в Рязани и Новосибирске. Злоумышленники регистрировались на платформе «PRO.Культура.РФ», анонсировали культурные мероприятия, которые фактически не проводились, и продавали билеты. Оплата производилась с использованием «Пушкинских карт», а деньги оставались у организаторов.
Один из фигурантов, который работал заведующим отделом музея в Рязанской области, через посредников оформлял фиктивные билеты, обеспечивал их гашение и выводил средства через зарегистрированных ИП родственников и знакомых. С апреля 2023 по май 2024 года он похитил более 10 млн рублей.
В Новосибирске трое граждан в 2022 году организовали продажу несуществующих экскурсий. По версии следствия, они получили свыше 22,5 млн рублей, которые потратили на личные нужды.
В ходе обысков изъяты деньги, банковские карты, техника и предметы, имеющие значение для расследования. Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. В отношении них избрана подписка о невыезде.