В Пермском крае на рабочем месте умерла 48-летняя начальница метеостанции

Государственная инспекция труда начала проверку по факту гибели сотрудницы Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, который является частью ФГБУ «Уральское УГМС». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По информации, предоставленной работодателем, трагедия произошла 14 мая. Женщине стало плохо во время выполнения служебных обязанностей, и ей вызвали скорую помощь. Когда медики прибыли, они зафиксировали смерть.
На данный момент формируют комиссию, которая должна выяснить, что именно произошло. Будут проверяться документы, касающиеся условий её работы, графика труда и отдыха. Также ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы, чтобы точно определить причину смерти.
Если в ходе расследования обнаружат нарушения трудового законодательства, виновных привлекут к административной ответственности.