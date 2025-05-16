При реконструкции воронежского аэропорта собирались похитить 500 млн руб

В суд передали уголовное дело о покушении на мошенничество при реконструкции воронежского аэропорта. Об этом сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре. По данным ведомства, судить будут директора ООО «Рус-Строй» и его заместителя.
По версии следствия, руководители подрядной организации с июля 2021 года, используя е служебное положение, похитили более 31 млн рублей, выделенных на реконструкцию аэропортового комплекса «Чертовицкое».
— Всего они намеревались похитить более 500 млн рублей, предназначенных для указанных целей. Уголовное дело направлено в Рамонский райсуд Воронежской области, — сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.