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При реконструкции воронежского аэропорта собирались похитить 500 млн руб

Подрядчики похитили более 31 млн руб на реконструкции аэропорта Воронежа.

Источник: Комсомольская правда

В суд передали уголовное дело о покушении на мошенничество при реконструкции воронежского аэропорта. Об этом сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре. По данным ведомства, судить будут директора ООО «Рус-Строй» и его заместителя.

По версии следствия, руководители подрядной организации с июля 2021 года, используя е служебное положение, похитили более 31 млн рублей, выделенных на реконструкцию аэропортового комплекса «Чертовицкое».

— Всего они намеревались похитить более 500 млн рублей, предназначенных для указанных целей. Уголовное дело направлено в Рамонский райсуд Воронежской области, — сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.