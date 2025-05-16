В ДТП с автобусом на трассе Екатеринбург — Серов погибли два человека

Авария случилась 16 мая около 11:00 на 142 км дороги. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2114, направлявшийся от Екатеринбурга в сторону Кушвы (Свердловская область), выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом Mercedes-Benz Sprinter, следовавшим из Кушвы в Миасс (Челябинская область). После этого ВАЗ-2114 врезался в грузовик КамАЗ.