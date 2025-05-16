В Калининграде ковшом перетащили каменный орден Пруссии

Работы проводили в парке имени Макса Ашманна, сообщает администрация Калининграда. Постамент памятника перенесли в историческую часть парка к третьему пруду.
Отправленный на новое место постамент старого немецкого памятника имеет особенность. На его фронтоне выбит Орден Черного орла — высший орден Королевства Пруссии, а рядом — латинские буквы «suum cuique», что значит «Каждому — по заслугам».
До этого времени памятник располагался у братской могилы советских воинов по улице Зощенко. Там покоятся военнослужащие Красной армии, которые пали в боях при штурме города-крепости Кенигсберг в апреле 1945 года. В данном захоронении 110 бойцов.
Памятник советским воинам установили в 1957 году.