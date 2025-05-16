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В Калининграде ковшом перетащили каменный орден Пруссии

В Калининграде привели в порядок постамент памятника воинам Первой мировой войны. Памятник не сохранился, а вот постамент — уцелел. Каменный орден Пруссии перетащили на новое место в ковше экскаватора.

Источник: vk.com/Администрация Калининграда

Работы проводили в парке имени Макса Ашманна, сообщает администрация Калининграда. Постамент памятника перенесли в историческую часть парка к третьему пруду.

Отправленный на новое место постамент старого немецкого памятника имеет особенность. На его фронтоне выбит Орден Черного орла — высший орден Королевства Пруссии, а рядом — латинские буквы «suum cuique», что значит «Каждому — по заслугам».

До этого времени памятник располагался у братской могилы советских воинов по улице Зощенко. Там покоятся военнослужащие Красной армии, которые пали в боях при штурме города-крепости Кенигсберг в апреле 1945 года. В данном захоронении 110 бойцов.

Памятник советским воинам установили в 1957 году.