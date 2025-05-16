Селфи на вагоне в Ташкенте: подростки получили тяжёлые ожоги ради «лайков»

По словам отца одного из пострадавших, его 12-летний сын не успел даже полностью залезть на вагон, как его ударило током. Мальчик только поднялся примерно на метр от земли, когда попал под воздействие высоковольтной линии. В результате произошёл мощный электрический разряд и воспламенение, и ребёнок повис на металлической лестнице вагона, получив сильные ожоги.
Скорая помощь прибыла на место происшествия оперативно. Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, после чего их доставили в больницу.
Известно, что одному из пострадавших 13 лет, второму — 12. Состояние одного подростка оценивается как удовлетворительное, он уже выписан. Второй находится в реанимации в тяжёлом состоянии. У него ожоги головы, лица, рук и ног, поражено около 50% тела, диагностирован тяжёлый ожоговый шок.
По словам медиков, из-за глубины и площади ожогов велик риск серьёзных осложнений, которые могут оставить след на всю жизнь.