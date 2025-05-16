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Есть пострадавшие: «пятнадцатая» перевернулась в Самарской области утром 16 мая

Это случилось в пятницу в Богатовском районе губернии. Потребовалась помощь медиков и пожарных-спасателей.

Это случилось в пятницу в Богатовском районе губернии. Потребовалась помощь медиков и пожарных-спасателей.

Сотрудники областного Центра по делам ГО, ПБ и ЧС получили сведения о происшествии 16 мая в 4:30. На повороте в поселок Буревестник с проезжей части вылетела и перевернулась «пятнадцатая».

На месте аварии работали правоохранители, медики и специалисты 117-й пожарно-спасательной части. Первые организовали проверку, последние отключили систему электропитания авто и перенесли пострадавших (точное число не уточняется) в машину «скорой».

А в Самаре 49-летний водитель иномарки сдавая назад сбил 2-летнего малыша. Ребенка госпитализировали.

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