В Салавате потушили пожар на предприятии, где прогремел взрыв

В МЧС по Башкирии сообщили о полной ликвидации открытого пламени на месте взрыва в Салавате. В настоящее время специалисты приступили к разбору образовавшихся завалов. По предварительной информации, ЧП могло произойти из-за нарушения технологического процесса, что привело к разгерметизации печного оборудования.
Напомним, что Следком Башкирии завел уголовное дело о нарушениях правил промышленной безопасности на опасном производственном объекте, повлекшего причинение вреда здоровью людей: при взрыве пострадали трое мужчин. Состояние рабочих оценивается как тяжелое.
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