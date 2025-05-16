В Салавате потушили пожар на предприятии, где прогремел взрыв

В МЧС по Башкирии сообщили о полной ликвидации открытого пламени на месте взрыва в Салавате. В настоящее время специалисты приступили к разбору образовавшихся завалов. По предварительной информации, ЧП могло произойти из-за нарушения технологического процесса, что привело к разгерметизации печного оборудования.