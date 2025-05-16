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2 человека попали в больницу после ДТП на трассе М5 в Самарской области 15 мая

Авария произошла в четверг в Сызранском районе губернии. Потребовалась госпитализация.

Авария произошла в четверг в Сызранском районе губернии. Потребовалась госпитализация, сообщили в региональном Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.

Информация о ДТП появилась 15 мая в 16:04. На 889-м километре трассы М5 «Урал» столкнулись «четверка» и грузовая «Газель». Пострадали владелец и пассажирка отечественной легковушки.

Помимо медиков, на месте происшествия работали сотрудники 185-го пожарно-спасательного отряда — отключили аккумуляторы машин. Полицейские организовали проверку. А в пятницу утром в Богатовском районе перевернулась «пятнадцатая».

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