Дело о столкновении катера с «Валдаем» у Самары отправилось в суд

Напомним, в 16:00 20 июля на Волге в районе турбазы «Чайка» мужчина на катере Astro 225 с двумя пассажирами на борту выехал на судовой ход, обогнал скоростное судно на подводных крыльях, после чего изменил направление движения и несколько секунд плыл прямо перед «Валдаем». В результате катер оказался под судном. В результате пассажиры маломерного судна получили тяжкие травмы.
Как выяснили правоохранители, у управлявшего катером мужчины не было прав на вождение маломерного судна.
Уголовное дело возбудили по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации маломерного судна, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью»).