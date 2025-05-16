Дело о столкновении катера с «Валдаем» у Самары отправилось в суд

Напомним, в 16:00 20 июля на Волге в районе турбазы «Чайка» мужчина на катере Astro 225 с двумя пассажирами на борту выехал на судовой ход, обогнал скоростное судно на подводных крыльях, после чего изменил направление движения и несколько секунд плыл прямо перед «Валдаем». В результате катер оказался под судном. В результате пассажиры маломерного судна получили тяжкие травмы.