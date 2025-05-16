Парикмахер за несколько лет выманил у клиента 22 миллиона рублей

Москвич Артем обратился в правоохранительные органы с жалобой о том, что с 2021 года передал своему знакомому парикмахеру около 22 миллионов рублей, — сообщает Baza.
Знакомство с «дорогим» другом произошло ещё в 2016 году, когда Артем пришёл к Гаджи постричься. Постепенно молодые люди стали приятелями, и в 2021 году барбер предложил товарищу инвестировать в открытие новой парикмахерской. Тогда Артем вложил 600 тысяч рублей, а Гаджи пообещал ежемесячно отдавать часть прибыли в сумме 25 тысяч рублей. Примерно полгода эта схема исправно функционировала, однако парикмахер продолжил вовлекать своего новоявленного делового партнёра в новые идеи.
Гаджи уговорил Артема вложить средства в бизнес по перевозке зерна, алкогольный бизнес и кофейню, а также регулярно просил у него деньги в долг. В один прекрасный момент он даже попросил у друга 6 млн рублей на взятки и поездку в Узбекистан, связанную с изменением внешности и получением новых документов.
Парикмахер представлял себя состоятельным человеком: он демонстрировал документы на три автомобиля марки BMW, а также на земельный участок площадью 19 гектаров стоимостью около 12,4 млн рублей. Более того, он обещал передать Артему эти машины и землю в счёт долга.
Однако время шло, и Гаджи упорно не возвращал деньги. В итоге Артем подсчитал, что годы дружбы стоили ему 22 млн рублей, после чего решил обратиться в полицию.