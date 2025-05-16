Парикмахер за несколько лет выманил у клиента 22 миллиона рублей

Знакомство с «дорогим» другом произошло ещё в 2016 году, когда Артем пришёл к Гаджи постричься. Постепенно молодые люди стали приятелями, и в 2021 году барбер предложил товарищу инвестировать в открытие новой парикмахерской. Тогда Артем вложил 600 тысяч рублей, а Гаджи пообещал ежемесячно отдавать часть прибыли в сумме 25 тысяч рублей. Примерно полгода эта схема исправно функционировала, однако парикмахер продолжил вовлекать своего новоявленного делового партнёра в новые идеи.