Суд оставил в колонии экс-директора института спорта УрФУ

Свердловский областной суд оставил в силе приговор экс-директору Института физкультуры Евгению Шурманову. Он проведет в колонии общего режима девять лет и заплатит штраф в размере 1 млн рублей.
Шурманов признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Приговор ему был вынесен в октябре прошлого года. Защита экс-директора института попыталась обжаловать приговор, но суд оставил его в силе.
Шурманова задержали 15 июня 2022 года, его вывели из университета в наручниках на глазах у студентов. По данным СМИ, он может быть причастен к хищению 10 млн рублей при организации соревнований, которые прошли в вузе в 2020 году. После ареста он был лишен звания мастера спорта по боксу. Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства спорта России. С тех пор Шурманов неоднократно пытался добиться освобождения из СИЗО, но каждый раз суд ему отказывал. В суде как аргументы звучало, что Шурманов добыл телефон, находясь в СИЗО, и убеждал своих знакомых дать ложные показания на суде.