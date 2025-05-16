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Сызранская администрация заплатит 80 тысяч ребенку, которого покусала собака

Городская прокуратура помогла 7-летнему мальчику получить компенсацию морального вреда.

Городская прокуратура помогла 7-летнему мальчику получить компенсацию морального вреда.

Правоохранители объяснили: об инциденте сообщила мать пострадавшего. Уточнила: в прошлом году в Сызрани бездомная собака дважды покусала ребенка на детской площадке. Выявили раны груди и плеча.

Прокуратура обратилась в суд и потребовала от комитета жилищно-коммунального хозяйства местной администрации выплатить мальчику компенсацию в 80 тыс. рублей. Иск поддержали. Но пока решение не вступило в законную силу.

Ранее в Сызрани собака бойцовской породы напала на 19-летнюю девушку. После происшествия в областном СУ СКР организовали процессуальную проверку.

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