Бастрыкин поручил разобраться с выселением пенсионеров из пансионата в Самаре

Руководитель Следкома РФ Александр Бастрыкин отдал распоряжение сотрудникам регионального управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области немедленно начать расследование по обращению, размещённому в социальных сетях. Оно касалось возможной противоправной деятельности нового собственника частной организации социального обслуживания в областной столице.
Сообщается, что новым владельцем пансионата предприняты шаги по принудительному выселению почти сотни престарелых людей, находящихся там на постоянной основе.
Среди тех, кого пытаются лишить жилья, имеются граждане пожилого возраста, нуждающиеся в постоянном уходе, а также пациенты, находящиеся в тяжёлом физическом состоянии и не способные самостоятельно передвигаться.
Учитывая серьёзность положения, а также потенциальную опасность действий владельца учреждения для стариков, следователи приступили к тщательной проверке обстоятельств произошедшего с целью установления всех фактов и оценки законности принятых мер.
Александр Бастрыкин лично указал исполняющему обязанности руководителя местного отделения Следственного комитета Андрею Владимировичу Воеводину принять срочные меры реагирования.
Направить материалы проверки в производство и возбудить уголовное дело по соответствующим статьям законодательства, таким как самоуправство (статья 330 УК РФ). Обеспечив всестороннюю защиту прав пенсионеров и лиц преклонного возраста.
Вопрос находится на особом контроле центрального аппарата Следственного комитета России, уполномоченным лицам поручено доложить руководству о ходе проводимой процессуальной проверки и дальнейших мерах реагирования в установленные законом сроки.
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