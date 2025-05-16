16-летнего лихача осудили за смерть ровесницы в жутком ДТП под Волгоградом

В Волгоградской области 16 мая вынесли приговор несовершеннолетнему водителю, виновному в смертельном ДТП. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе следкома, 16-летний житель хутора Суляевский Кумылженского района получил три года воспитательной колонии. Трагедия произошла поздним вечером 12 октября 2024 года. Подросток, не имеющий водительских прав, тайно взял автомобиль матери «Шкоду» и решил покатать подруг.
На дороге «Кумылженская — Суляевский — Покручинский» он не справился с управлением, и машина съехала в кювет, где перевернулась. После аварии вместо того чтобы оказать помощь пострадавшим, он снял с машины номера и скрылся. Однако, подростка быстро задержали. В результате ДТП 17-летняя пассажирка погибла на месте. Вторая девушка получила травмы, но смогла самостоятельно выбраться из машины и позвонить в экстренные службы.
Следствие собрало неопровержимые доказательства вины подростка. Суд признал его виновным по статье за нарушение ПДД.