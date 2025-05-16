Парень поджег загон с жеребцами и баранами в Свирске

В Свирске сотрудники полиции задержали двух человек, подозреваемых в поджоге загона с домашним скотом. Установлено, что в поселке Молочное загорелось строение, в котором находились животные. О случившемся рассказала полиции 39-летняя местная жительница, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.