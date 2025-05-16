Парень поджег загон с жеребцами и баранами в Свирске

В Свирске сотрудники полиции задержали двух человек, подозреваемых в поджоге загона с домашним скотом. Установлено, что в поселке Молочное загорелось строение, в котором находились животные. О случившемся рассказала полиции 39-летняя местная жительница, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Правоохранители выехали на место происшествия. Во время расследования выяснилось, что незадолго до пожара у мужа заявительницы была ссора со знакомым, который в ходе конфликта угрожал поджогом.
Как уточняется, в результате возгорания погибли три жребца и 30 баранов. Предварительно, ущерб от утраченного скота составляет более 800 тысяч рублей.
Оперативники задержали 22-летнего жителя Свирска, его подозревают в поджоге загона. Также полицейские поймали подстрекателя, который убедил парня поджечь строение из-за личной неприязни.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога».
Ранее сообщалось, что 38-летний мужчина поджег Toyota Camry руководителя городской Госавтоинспекции в Бодайбо. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Как выяснилось, местный житель пошел на преступление из-за неприязни к начальнику ГАИ.