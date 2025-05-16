В Самарской области прокуратура помогла вернуть пенсионерке украденные 850 тысяч

Крупную сумму похитили мошенники. Позже их перевели дропперу из другого региона ПФО.
Прокуратура Красноярского района уточнила: незнакомцы похитили у 67-летней пенсионерки 850 тыс. рублей. Далее деньги попали на неизвестный банковский счет. Позже выяснили: он принадлежит жителю Чувашии.
После этого стражи порядка обратились в местный суд и потребовали вернуть средства пострадавшей. Ведомство иск поддержало. Решение не вступило в законную силу, но остается на контроле правоохранителей 63-го региона.
А недавно у другой жительницы губернии украли миллион рублей. Она хотела заработать на инвестициях.
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