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В Самарской области прокуратура помогла вернуть пенсионерке украденные 850 тысяч

Крупную сумму похитили мошенники. Позже их перевели дропперу из другого региона ПФО.

Крупную сумму похитили мошенники. Позже их перевели дропперу из другого региона ПФО.

Прокуратура Красноярского района уточнила: незнакомцы похитили у 67-летней пенсионерки 850 тыс. рублей. Далее деньги попали на неизвестный банковский счет. Позже выяснили: он принадлежит жителю Чувашии.

После этого стражи порядка обратились в местный суд и потребовали вернуть средства пострадавшей. Ведомство иск поддержало. Решение не вступило в законную силу, но остается на контроле правоохранителей 63-го региона.

А недавно у другой жительницы губернии украли миллион рублей. Она хотела заработать на инвестициях.

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