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В Уфе спасли крысу, застрявшую в окне

В Уфе домашняя крыса застряла в оконной створке.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе спасатели выехали на необычный вызов: помощь понадобилась крысе. Как рассказали в УГЗ, спасателей вызвала неравнодушная уфимка, по ее словам, ее питомец застрял в окне.

Прибывшие сотрудники управления выяснили, что животное застряло в приоткрытой створке окна пустующей квартиры на втором этаже. Хозяева уже продали жилье, но по неизвестным причинам оставили питомца одного в пустом помещении.

Используя профессиональное альпинистское оборудование и выдвижную лестницу, спасатели аккуратно извлекли грызуна из оконного проема. Спасенное животное было передано жительнице Уфы, которая проявила заботу о крысе.

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