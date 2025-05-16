Под Воронежем погиб 19-летний водитель «Рено SR», врезавшийся в столб.

В воронежском райцентре автомобилистка на «Шевроле Ланос» спровоцировала аварию, в которой погиб 19-летний парень.
Воронежские госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло поздним вечером 15 мая в Бутурлиновке.
Примерно в 23.07 на улице Дорожной, по предварительным данным дорожной полиции, 18-летняя автомобилистка на «Шевроле Ланос» не предоставила преимущество в движении при выезде с прилегающей территории и столкнулась в «Рено SR» под управлением 19-летнего молодого человека. Он не справился с управлением, вылетел на обочину и врезался в световую опору.
В результате аварии водитель «Рено SR» скончался на месте от полученных травм до приезда «скорой», медики доставили в больницу его 18-летнюю пассажирку, которая получила травмы.