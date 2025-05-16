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Тело иностранной гражданки найдено у границы с Латвией

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Тело иностранной гражданки обнаружено в Верхнедвинском районе вблизи границы с Латвией, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Источник: Sputnik.by

По данным ГПК, труп вечером в среду, 14 мая, нашли в приграничном лесу полоцкие пограничники.

Иностранка находилась в 150 метрах от границы в лесном массиве. Документов и личных вещей при ней не обнаружено.

говорится в сообщении

На место была вызвана следственно-оперативная группа для выявления возможных признаков незаконного вытеснения женщины с сопредельной стороны.

Как уточнили в Следственном комитете, следователь зафиксировал следовую картину, для выяснения причины смерти гражданки назначена судебно-медицинская экспертиза. По факту Верхнедвинский райотдел СК начал проверку.

За текущую неделю это уже второй случай гибели мигранта на латвийско-белорусском участке границы. Ранее труп иностранца, предположительно гражданина Афганистана, был найден 13 мая. Всего, по сведениям Госпогранкомитета, с 2021 года на границе с ЕС погиб 71 мигрант, из них 30 — на границе с Латвией.