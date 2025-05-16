Тело иностранной гражданки найдено у границы с Латвией

За текущую неделю это уже второй случай гибели мигранта на латвийско-белорусском участке границы. Ранее труп иностранца, предположительно гражданина Афганистана, был найден 13 мая. Всего, по сведениям Госпогранкомитета, с 2021 года на границе с ЕС погиб 71 мигрант, из них 30 — на границе с Латвией.