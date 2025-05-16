Тело иностранной гражданки найдено у границы с Латвией

По данным ГПК, труп вечером в среду, 14 мая, нашли в приграничном лесу полоцкие пограничники.
Иностранка находилась в 150 метрах от границы в лесном массиве. Документов и личных вещей при ней не обнаружено.
На место была вызвана следственно-оперативная группа для выявления возможных признаков незаконного вытеснения женщины с сопредельной стороны.
Как уточнили в Следственном комитете, следователь зафиксировал следовую картину, для выяснения причины смерти гражданки назначена судебно-медицинская экспертиза. По факту Верхнедвинский райотдел СК начал проверку.
За текущую неделю это уже второй случай гибели мигранта на латвийско-белорусском участке границы. Ранее труп иностранца, предположительно гражданина Афганистана, был найден 13 мая. Всего, по сведениям Госпогранкомитета, с 2021 года на границе с ЕС погиб 71 мигрант, из них 30 — на границе с Латвией.