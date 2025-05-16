В Тольятти фирма-банкрот задолжала бухгалтеру 174 тыс. рублей

Компания не платила сотруднику деньги несколько месяцев и рассталась со специалистом с нарушением Трудового кодекса.
ООО «Тандем» (находится в стадии банкротства) несвоевременно переводило деньги бухгалтеру с февраля по август прошлого года. Также организация не выплачивала компенсацию за нарушение сроков.
Об этом узнала прокуратура Центрального района города. Обратилась в суд с иском о возвращении пострадавшей на рабочее место, взыскании долга по зарплате в 174 тыс. рублей и компенсации в 28 тыс. рублей. Требования поддержали.
Ранее писали, что директор самарской стройфирмы задолжал юристу больше 1 млн рублей.
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