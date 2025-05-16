В Воронеже на Памятнике Славы вандал жег цветы на Вечном огне и потушил его

Вечером в пятницу, 15 мая, дикий случай произошел на Памятнике Славы. Мужчина, кажущийся, судя по поведению, неадекватным, подошел к Вечному огню и стал кидать в него венки и цветы. Из-за этого пламя потухло.
Очевидцы вызвали полицию. Вандал не стал дожидаться прибытия стражей порядка и скрылся в направлении находящихся неподалеку от Памятника Славы киосков.
Пламя Вечного огня восстановили. На утро пятницы, 16 мая, он горит как обычно.
В полиции пообещали дать комментарий по этой ситуации чуть позднее.