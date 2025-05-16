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В Воронеже на Памятнике Славы вандал жег цветы на Вечном огне и потушил его

Мужчина, показавшийся очевидцам неадекватным, скрылся.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в пятницу, 15 мая, дикий случай произошел на Памятнике Славы. Мужчина, кажущийся, судя по поведению, неадекватным, подошел к Вечному огню и стал кидать в него венки и цветы. Из-за этого пламя потухло.

Очевидцы вызвали полицию. Вандал не стал дожидаться прибытия стражей порядка и скрылся в направлении находящихся неподалеку от Памятника Славы киосков.

Пламя Вечного огня восстановили. На утро пятницы, 16 мая, он горит как обычно.

В полиции пообещали дать комментарий по этой ситуации чуть позднее.