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Суд в Новосибирске смягчил приговор по делу о взрыве газа в доме

НОВОСИБИРСК, 16 мая, ФедералПресс. Заельцовский районный суд Новосибирска смягчил приговор мошенникам Евгению Кавуну и Ирине Урбах по делу о взрыве газа в доме на улице Линейной, жертвами которого стали 15 человек.

«Судебная коллегия приняла решение изменить приговор в отношении Евгения Кавуна и Ирины Урбах», — цитирует ТАСС судью.

В итоге им сократили сроки лишения свободы — Кавуну уменьшили наказание до девяти лет и девяти месяцев, а Ирине Урбах — до девяти лет и шести месяцев.

Напомним, что шокирующая трагедия произошла в Новосибирске в феврале 2023 года. Ранним утром в пятиэтажке на улице Линейной произошел взрыв. Жертвами стали 15 человек, в том числе двухлетний ребенок. Еще 11 человек получили травмы различной степени тяжести. В ходе разбирательств было установлено, что Кавун и Урбах ходили по квартирам, представляясь газовщиками и предлагая заменить газовое оборудование. Причиной взрыва в итоге стала разгерметизация установленного мошенниками шланга.