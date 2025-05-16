Суд в Новосибирске смягчил приговор по делу о взрыве газа в доме

Напомним, что шокирующая трагедия произошла в Новосибирске в феврале 2023 года. Ранним утром в пятиэтажке на улице Линейной произошел взрыв. Жертвами стали 15 человек, в том числе двухлетний ребенок. Еще 11 человек получили травмы различной степени тяжести. В ходе разбирательств было установлено, что Кавун и Урбах ходили по квартирам, представляясь газовщиками и предлагая заменить газовое оборудование. Причиной взрыва в итоге стала разгерметизация установленного мошенниками шланга.