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В Кузбассе восстановили электроснабжение

НОВОСИБИРСК, 16 мая — РИА Новости. Энергетики восстановили по резервной линии нарушенное электроснабжение в пяти населенных пунктах Ленинск-Кузнецкого района, все шахты запитаны, сообщают «Россети Сибирь» в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Энергетики “Россети Сибирь” в минимальные сроки восстановили электроснабжение в пяти населенных пунктах Ленинск-Кузнецкого района. Все потребители переведены на резервную линию 110 киловольт, все шахты запитаны», — говорится в сообщении компании.

По данным «Россетей Сибирь», сейчас бригады завершают восстановительные работы, после которых будет возобновлена нормальная схема электроснабжения.

Ранее в пятницу представитель экстренных служб рассказал агентству, что семь шахт остались без энергоснабжения в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе Кемеровской области из-за аварии.