В Кузбассе восстановили электроснабжение

«Энергетики “Россети Сибирь” в минимальные сроки восстановили электроснабжение в пяти населенных пунктах Ленинск-Кузнецкого района. Все потребители переведены на резервную линию 110 киловольт, все шахты запитаны», — говорится в сообщении компании.
По данным «Россетей Сибирь», сейчас бригады завершают восстановительные работы, после которых будет возобновлена нормальная схема электроснабжения.
Ранее в пятницу представитель экстренных служб рассказал агентству, что семь шахт остались без энергоснабжения в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе Кемеровской области из-за аварии.