В Кузбассе восстановили электроснабжение

«Энергетики “Россети Сибирь” в минимальные сроки восстановили электроснабжение в пяти населенных пунктах Ленинск-Кузнецкого района. Все потребители переведены на резервную линию 110 киловольт, все шахты запитаны», — говорится в сообщении компании.