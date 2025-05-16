В Перми больше месяца ищут 12-летнего пропавшего мальчика

Поиск 12-летнего пропавшего мальчика проходит в Перми больше месяца, сообщает поисковый отряд «Регион59 — поиск пропавших людей».
Днём 16 мая поисковая организация опубликовала ориентировку с фото и приметами исчезнувшего ребёнка, который исчез в середине апреля 2025 года. Как рассказывают волонтёры, 12-летний Сергей Игнатьев вышел из дома на улице Нефтяников утром 14 апреля и пропал. В последний раз его видели в Индустриальном районе больше месяца назад. С того момента местонахождение мальчика неизвестно.
По данным поискового отряда, рост мальчика составляет около 150 сантиметров, у пропавшего рыжие волосы, карие глаза и худощавое телосложение. В день своего исчезновения ребёнок был одет в чёрную куртку, синие джинсы, белые кроссовки и чёрную кепку. Особые приметы не уточняются.
Волонтёры призвали неравнодушных пермяков помочь в поисках ребёнка. Все, кто знает информацию о местонахождении 12-летнего ребёнка, могут сообщить её по телефонам 102 (полиция) или 8−912−880−41−60 (волонтёры).
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о завершении поисков 9-летнего мальчика, который ушёл от бабушки днём 15 мая и пропал. Почти сутки местонахождение ребёнка было неизвестно.