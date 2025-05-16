В Перми больше месяца ищут 12-летнего пропавшего мальчика

Днём 16 мая поисковая организация опубликовала ориентировку с фото и приметами исчезнувшего ребёнка, который исчез в середине апреля 2025 года. Как рассказывают волонтёры, 12-летний Сергей Игнатьев вышел из дома на улице Нефтяников утром 14 апреля и пропал. В последний раз его видели в Индустриальном районе больше месяца назад. С того момента местонахождение мальчика неизвестно.