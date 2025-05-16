Для оценки последствий взрыва в башкирском Салавате задействуют беспилотники

В Салавате для оценки ущерба и последствий после взрыва на предприятий задействуют дроны. Об этом местных жителей предупредили городские власти, которые попросили горожан не проявлять беспокойства при виде работающих БПЛА, подчеркивая, что это стандартная процедура в подобных ситуациях.