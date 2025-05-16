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Для оценки последствий взрыва в башкирском Салавате задействуют беспилотники

Жителей Салавата предупредили о полетах БПЛА после ЧП на заводе.

Источник: Комсомольская правда

В Салавате для оценки ущерба и последствий после взрыва на предприятий задействуют дроны. Об этом местных жителей предупредили городские власти, которые попросили горожан не проявлять беспокойства при виде работающих БПЛА, подчеркивая, что это стандартная процедура в подобных ситуациях.

Напомним, взрыв на «Свечи» произошел утром 16 мая, после чего на предприятии начался пожар. В настоящее время специалисты устанавливают точные причины произошедшего и объем причиненного ущерба. По предварительной версии, ЧП могло произойти из-за разгерметизация печного оборудования.

Во время взрыва пострадали три человека. Мужчин в тяжелом состоянии доставили в больницу. Один из них находится в Салавате, двоих перевели в Стерлитамак.

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