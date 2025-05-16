Виновник масштабного пожара на Карадаге получил срок

Масштабный пожар на территории Карадагского природного заповедника начался 15 июля и бушевал в течение нескольких дней. К тушению привлекали 300 человек и больше 30 спецмашин, а также 2 вертолета, которые сбросили на выгоревший участок 386 тонн воды. Правоохранители установили предполагаемого виновника возникновения крупного пожара в 17 июля, по факту происшествия было возбуждено уголовное дело.