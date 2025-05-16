Виновник масштабного пожара на Карадаге получил срок

Масштабный пожар на территории Карадагского природного заповедника начался 15 июля и бушевал в течение нескольких дней. К тушению привлекали 300 человек и больше 30 спецмашин, а также 2 вертолета, которые сбросили на выгоревший участок 386 тонн воды. Правоохранители установили предполагаемого виновника возникновения крупного пожара в 17 июля, по факту происшествия было возбуждено уголовное дело.
«В середине июля 2024 года подсудимый проводил работы с использованием шлифовальной машины в Коктебеле. В результате образовавшихся искр произошло возгорание сухой растительности и распространение огня на территорию лесного массива», — напомнили в пресс-службе обстоятельства возникновения пожара.
Сумма ущерба превысила 38 млн рублей. Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период. Вопрос о взыскании причиненного ущерба будет решен в рамках гражданского дела по предъявленному природоохранной прокуратурой иску.