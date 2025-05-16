В Калининградской области задержали фотографа, сотрудничавшего с СБУ

КАЛИНИНГРАД, 16 мая — РИА Новости. Задержан россиянин, который в Калининградской области фотографировал передвижение колонны военной техники и стратегически важных объектов на ее пути, чтобы затем через третьи руки передать снимки украинским спецслужбам, сообщает региональное УФСБ.