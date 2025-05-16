В Калининградской области задержали фотографа, сотрудничавшего с СБУ

«УФСБ России по Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина РФ 1963 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 205.1 УК России “Содействие террористической деятельности”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанный осуществлял «фотосъемку стратегически важных объектов на территории Калининградской области на пути следования колонны военной техники для дальнейшей передачи неустановленному представителю иностранной организации, действующей под контролем украинских спецслужб».
Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.