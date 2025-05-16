Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приговор восьмерым участникам беспорядков в Махачкале признали законным

КРАСНОДАР, 16 мая. /ТАСС/. Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда признала законным и справедливым вынесенный ранее в первой инстанции приговор в отношении восьмерых участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкала, приговор вступил в законную силу. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Источник: Freepik

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда рассмотрела материалы уголовного дела по апелляционным жалобам на приговор Усть-Лабинского районного суда, которым Адиль Абдуллаев, Будун Будунов, Гамзат Гамзатов, Курбан Ибрагимов, Магомед Ирбейнов, Гасан-Гусейн Магомедов, Магомед Омолаев и Мухомадрасул Шахбаев признаны виновными. Суд апелляционной инстанции не нашел оснований для изменения приговора, признав его законным и справедливым. Приговор вступил в законную силу , — говорится в сообщении.

В декабре 2024 года Усть-Лабинским районным судом был оглашен приговор в отношении восьми подсудимых. Все они были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 263.1 и ч 2 ст. 212 УК РФ. Суд назначил им наказания в виде лишения свободы на сроки: Абдуллаеву, Будунову, Гамзатову, Ирбейнову, Магомедову, Омалаеву, Шахбанову — по семь лет колонии, Ибрагимову — восемь лет. Отбывать наказание они будут в колониях общего режима.

29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. Пострадали более 20 человек, включая полицейских.

Участники беспорядков уничтожили и повредили имущество международного аэропорта Махачкалы на более чем 24 млн рублей, они также нарушили требования транспортной и авиационной безопасности, в результате чего работа воздушной гавани была полностью заблокирована, сообщает прокуратура Краснодарского края. Установлено, что фигуранты действовали в толпе и по призыву организаторов событий на территории аэропорта принимали участие в массовых беспорядках. Подсудимые в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива вместе с толпой пробили оцепление, взломали двери терминала и прорвались на стоянку воздушных судов. Участники руководствовались мотивами национальной и религиозной ненависти и вражды. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили произошедшее, связав его с провокацией. Аэропорт возобновил работу 30 октября. Более чем 240 участникам беспорядков были назначены аресты и штрафы.