Приговор восьмерым участникам беспорядков в Махачкале признали законным

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда рассмотрела материалы уголовного дела по апелляционным жалобам на приговор Усть-Лабинского районного суда, которым Адиль Абдуллаев, Будун Будунов, Гамзат Гамзатов, Курбан Ибрагимов, Магомед Ирбейнов, Гасан-Гусейн Магомедов, Магомед Омолаев и Мухомадрасул Шахбаев признаны виновными. Суд апелляционной инстанции не нашел оснований для изменения приговора, признав его законным и справедливым. Приговор вступил в законную силу , — говорится в сообщении.
В декабре 2024 года Усть-Лабинским районным судом был оглашен приговор в отношении восьми подсудимых. Все они были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 263.1 и ч 2 ст. 212 УК РФ. Суд назначил им наказания в виде лишения свободы на сроки: Абдуллаеву, Будунову, Гамзатову, Ирбейнову, Магомедову, Омалаеву, Шахбанову — по семь лет колонии, Ибрагимову — восемь лет. Отбывать наказание они будут в колониях общего режима.
29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. Пострадали более 20 человек, включая полицейских.
Участники беспорядков уничтожили и повредили имущество международного аэропорта Махачкалы на более чем 24 млн рублей, они также нарушили требования транспортной и авиационной безопасности, в результате чего работа воздушной гавани была полностью заблокирована, сообщает прокуратура Краснодарского края. Установлено, что фигуранты действовали в толпе и по призыву организаторов событий на территории аэропорта принимали участие в массовых беспорядках. Подсудимые в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива вместе с толпой пробили оцепление, взломали двери терминала и прорвались на стоянку воздушных судов. Участники руководствовались мотивами национальной и религиозной ненависти и вражды. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили произошедшее, связав его с провокацией. Аэропорт возобновил работу 30 октября. Более чем 240 участникам беспорядков были назначены аресты и штрафы.