В Свирске 22-летний парень поджег загон с животными

В поселке Молочное под Свирском сожгли загон для скота. В момент пожара в строении были животные. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД Иркутской области, хозяйка заметила огонь по камерам видеонаблюдения и сразу вызвала экстренные службы.