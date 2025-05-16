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В Свирске 22-летний парень поджег загон с животными

В пожаре погибли три жеребца и 30 баранов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В поселке Молочное под Свирском сожгли загон для скота. В момент пожара в строении были животные. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД Иркутской области, хозяйка заметила огонь по камерам видеонаблюдения и сразу вызвала экстренные службы.

— В результате пожара погибли три жеребца и тридцать баранов. Предварительная оценка ущерба от утраченного скота превышает 800 тысяч рублей, — поделились полицейские.

Как установило расследование, преступление совершил 22-летний житель Свирска по наущению своего знакомого. Конфликт между мужем потерпевшей и подстрекателем возник ранее на бытовой почве — во время ссоры тот открыто угрожал поджогом. Заведено уголовное дело.