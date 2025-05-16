Жительница Сочи с сообщником организовали ОПГ для легализации мигрантов

В Краснодаре перед судом предстанут члены организованной преступной группы, обвиняемые в незаконной легализации около 70 иностранных граждан. Схему организовали 30-летний приезжий и 28-летняя жительницей Сочи, которые вовлекли в свою деятельность еще восемь россиян.