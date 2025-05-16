Жительница Сочи с сообщником организовали ОПГ для легализации мигрантов

В Краснодаре перед судом предстанут члены организованной преступной группы, обвиняемые в незаконной легализации около 70 иностранных граждан. Схему организовали 30-летний приезжий и 28-летняя жительницей Сочи, которые вовлекли в свою деятельность еще восемь россиян.
Как установило следствие, злоумышленники оформляли фиктивные туристические приглашения для мигрантов, за которые получали немалые деньги. После пересечения границы России иностранцы исчезали из поля зрения миграционных служб.
Сейчас устанавливаются личности и местонахождение всех нелегально пребывающих в стране иностранцев, которым «помогла» ОПГ. Организатор группы находится под стражей, остальным участникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, уголовное дело направлено в суд. Сообщникам грозит до семи лет лишения свободы статье об организации незаконной миграции.