Строительные леса обвалились с дома в Московском районе. Об этом сообщил корреспондент «КП-Петербург» с места происшествия.
— С дома на Кузнецовской улице, 44, упали леса строительные, — рассказала она.
По предварительной информации, в этот момент на объекте не было рабочих. Вся территория огорожена, но неподалеку стояло несколько прохожих, которые наблюдали за происходящим. Падение конструкции сопровождалась сильным грохотом.
Автомобили остались целыми и невредимыми: со стороны лесов их не было, а до ближайших обломки не долетели.
Подробности происшествия уточняются.
Ранее «КП-Петербург» писала, что прокуратура поручила убрать свалку с территории казарм XIX века в Петергофе.