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Строительные леса обвалились с дома в Московском районе

По предварительной информации, пострадавших нет.

Источник: Комсомольская правда

Строительные леса обвалились с дома в Московском районе. Об этом сообщил корреспондент «КП-Петербург» с места происшествия.

— С дома на Кузнецовской улице, 44, упали леса строительные, — рассказала она.

По предварительной информации, в этот момент на объекте не было рабочих. Вся территория огорожена, но неподалеку стояло несколько прохожих, которые наблюдали за происходящим. Падение конструкции сопровождалась сильным грохотом.

Автомобили остались целыми и невредимыми: со стороны лесов их не было, а до ближайших обломки не долетели.

Подробности происшествия уточняются.

Ранее «КП-Петербург» писала, что прокуратура поручила убрать свалку с территории казарм XIX века в Петергофе.